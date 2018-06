‘‘Cañito’ weigert en wil best betaalde voetballer van Serie A worden’

De onderhandelingen tussen het management van Mauro Icardi en Internazionale verlopen stroef, zo schrijven diverse Italiaanse media zaterdag. De club uit Milaan heeft de aanvaller naar verluidt bijna acht miljoen euro per jaar voorgesteld, inclusief bonussen, maar de Argentijns international eist een hogere financiële vergoeding, zo klinkt het.

Wanda Nara, vrouw en zaakwaarneemster van Icardi, heeft laten weten dat een zomers vertrek alleen kan worden voorkomen met een nieuw contract, ook al kwamen beide partijen vorig jaar een nieuwe verbintenis overeen. Inter wil Cañito naar verluidt voor 6,3 miljoen euro per jaar op de loonlijst zetten, al kan dit door variabele bonussen nog eventueel oplopen tot 7,5 à 8 miljoen euro.

Als tegenprestatie wil Inter een hogere transferclausule in de verbintenis opnemen: niet 110 maar 150 miljoen euro. Het kamp-Icardi houdt echter vast aan een totaalbedrag van negen miljoen euro, inclusief bonussen. Als de club daarmee akkoord gaat, is Icardi plots de absolute grootverdiener van de Serie A. Gonzalo Higuain en Leonardo Bonucci leiden nu de dans, met ieder 7,5 miljoen euro exclusief bonussen.

Icardi, 25 jaar, speelt sinds medio 2013 voor Internazionale, dat in totaal dertien miljoen euro aan Sampdoria betaalde. De club uit Genua had op zijn beurt vier ton overgemaakt aan Barcelona, de club waar Icardi enkele jaren in de jeugdopleiding speelde. De spits was tot dusver goed voor 107 doelpunten in 182 officiële duels van i Nerazzurri.