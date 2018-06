‘Misschien kost het Ajax miljoenen extra, maar schijt daaraan’

Een fikse schadevergoeding is de inzet van de arbitragezaak die de familie van Abdelhak Nouri maandag heeft aangespannen tegen Ajax. De KNVB behandelt de zaak binnen drie maanden. Nouri zakte in juli vorig jaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar. Op basis van de tv-beelden concluderen de advocaten en medisch specialisten die de familie heeft ingeschakeld dat de verleende medische zorg onvoldoende was.

Ajax is via externe juridische en medische adviseurs, geleden tot de conclusie gekomen dat er geen reden is om aansprakelijkheid van de club aan te nemen. De club benadrukte na de aangespannen arbitragezaak dat men ‘vanzelfsprekend de volle verantwoordelijkheid zal nemen, in geval vast mocht komen te staan dat de club aansprakelijk is’. Sjoerd Mossou is van mening dat Edwin van der Sar het zelf in Amsterdam-Geuzenveld moet oplossen. “Ga alleen. Neem geen advocaat mee, geen huisjurist, geen financieel directeur, geen notulist, zelfs geen directiesecretaresse.”

“Doe het in je eentje. Zeg dat het je spijt dat je niet eerder bent gekomen”, schrijft de journalist in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Althans, dat je te veel hebt geluisterd naar anderen, die zeiden dat Ajax een advocaat in de arm moest nemen. Die beweerden dat de nasleep van het drama ‘juristenwerk’ was. Onzin natuurlijk. De boodschap had zo krachtig en simpel kunnen zijn: ‘Wij, Ajax, nemen alles voor de familie Nouri op onze schouders. Alles’.”

“Het was domweg de enige optie in dit verhaal: alle deuren open zetten. Niks afschuiven. Niks onderhandelingstafels. Niks gedoe over verzekeringsrisico’s en aansprakelijkheid”, vervolgt Mossou. “Soms gaat het er namelijk niet om of je technisch gezien verantwoordelijk bent, maar of je je verantwoordelijk voelt. Natuurlijk had Ajax direct een groots gebaar moeten maken zoals Fiorentina dat wél deed, kort na het overlijden van hun aanvoerder Davide Astori (en dus niet maanden later pas). Hij kreeg een contractverlenging voor onbepaalde tijd, het salaris gaat rechtstreeks naar zijn vrouw en dochtertje, daar hoefde geen jurist aan te pas te komen.”

Mossou erkent dat een dergelijke handreiking als een teken van zwakte kan worden gezien of juridisch gezien zelfs heel onverstandig. “Misschien kost het Ajax miljoenen extra. Maar schijt daaraan. Moreel gezien valt er niets meer te verliezen, alleen maar te winnen.” De zaak kent alleen maar verliezers, zo oordeelt de journalist. “Zelfs als Ajax die verdomde arbitragezaak zou winnen, verliest het kansloos. Ajax rest maar één ding. Het grootse, liefdevolle, onvoorwaardelijke gebaar van steun waar we nu al bijna een jaar op zitten te wachten. Zet al die advocaten buitenspel. Volg je hart. Maak je klein en wees groot.”