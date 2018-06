Mohamed Salah: ‘De uitspraken van Sergio Ramos zijn grappig’

Mohamed Salah kan wel lachen om de recente uitspraken van Sergio Ramos. De verdediger van Real Madrid claimde dat Salah de Champions League-finale had kunnen uitspelen met een injectie, nadat de Egyptenaar een schouderblessure overhield aan een duel met Ramos. "Ik vind het altijd mooi als iemand die je eerst aan het huilen krijgt, je aan het lachen maakt", zegt Salah zaterdag tegen Marca.

"Misschien weet hij ook of ik het WK ga halen?", voegt de aanvaller lachend toe. Na het duel hadden Ramos en Salah via berichtjes contact met elkaar, vertelde de verdediger eerder deze week. Salah was 'er goed onder', stelde Ramos. "Hij heeft me een bericht gestuurd, maar ik heb nooit gezegd dat het goed was", reageert Salah nu.

Ramos denkt dat Salah ook verantwoordelijkheid draagt. De mandekker vond dat 'het Salah-dingetje' wel erg veel aandacht kreeg. "Ik lees het spel goed, hij grijpt mijn arm als eerste en ik viel naar de andere kant. De blessure was aan de andere arm en men zegt dat ik hem in een judogreep hield", zei Ramos. Salah wil er weinig over kwijt: "Het is grappig", zegt hij.

"Of mijn wissel het slechtste moment uit mijn loopbaan was? Ja, dat was het. Toen ik naar de grond ging, had ik pijn en maakte ik me veel zorgen. Ik was bovendien boos en verdrietig omdat ik de finale niet kon uitspelen", blikt de doelpuntenmachine terug. Een paar seconden later kwam de realisatie dat het WK mogelijk aan hem voorbij zou gaan. "Dat was een verschrikkelijke gedachte. Nu voel ik me beter. Ik hoop in de eerste wedstrijd tegen Uruguay mee te doen, maar dat is afhankelijk van hoe ik me tegen die tijd voel."