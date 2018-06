‘Drie topclubs brengen formeel bod uit op Cillessen’

De belangstelling voor Jasper Cillessen neemt serieuze vormen aan. Onda Cero meldt zaterdag dat Barcelona inmiddels drie formele biedingen op de 29-jarige reservedoelman heeft ontvangen, van Arsenal, Liverpool en Napoli.

Cillessen heeft een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen euro in zijn tot medio 2021 doorlopende contract staan, maar Barcelona is bereid om de veertigvoudig international van het Nederlands elftal voor vijftien miljoen minder te laten gaan. Naast Arsenal, Liverpool en Napoli werd Chelsea ook als potentiële nieuwe werkgever voor Cillessen genoemd.

“Ik weet zelf van helemaal niets, dus ik wacht netjes af. 16 juli hoef ik me pas weer bij Barcelona te melden”, zei Cillessen afgelopen maandag in een interview met FOX Sports. “Het enige wat ik weet, is dat de club mij niet kwijt wil. Het balletje ligt bij de club, als clubs zich gaan melden.”

Cillessen maakte voor 3,2 miljoen euro exclusief variabelen de overstap van NEC naar Ajax en na vierenhalf jaar maakte hij de overstap naar het Camp Nou. Met Ajax won Cillessen drie landstitels en een Johan Cruijff Schaal en met Barcelona vulde hij zijn prijzenkast met een kampioenschap, tweemaal de Copa del Rey en één keer de Supercopa.