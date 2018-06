‘Rijkste man van Verenigd Koninkrijk doet poging om Chelsea over te nemen’

De rijkste man van het Verenigd Koninkrijk heeft een poging ondernomen om eigenaar van Chelsea te worden, zo meldt de Daily Mail zaterdagochtend. Multimiljardair Jim Ratcliffe, goed voor een geschat vermogen van 24 miljard euro, benaderde Roman Abramovich naar aanleiding van berichtgeving dat de Rus bereid was om Chelsea te verkopen. Abramovich zou echter hebben laten weten dat daar geen sprake van is.

Eind vorige maand stelde Chelsea de geplande bouw van een nieuw stadion uit. De club noemde het slechte investeringsklimaat in Engeland als reden voor de maatregel, maar Engelse media gaan ervan uit dat de visumproblemen van Abramovich een rol speelden in het besluit. De oligarch heeft nog geen nieuw visum gekregen, mogelijk als gevolg van de toegenomen spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland na de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal.

Het leidde tot speculaties over het eigenaarschap van Abramovich, die al vijftien jaar de dienst uitmaakt op Stamford Bridge. Ratcliffe, de oprichter en voorzitter van chemiebedrijf INEOS, is niet de enige geïnteresseerde om het roer over te nemen. Naar verluidt zijn ook Chinese biedingen afgeslagen. Mocht Chelsea toch verkocht worden, dan zal daar volgens de Daily Mail minstens een miljard pond mee gemoeid zijn. Een vriend van Ratcliffe, die niet bij naam genoemd wil worden, zegt dat de miljardair nog in dubio zit.

"Een bedrag van ongeveer twee miljard pond lijkt niets voor Jim, maar toch twijfelt hij over wat hij moet doen", stelt de bron, zonder verder uit te weiden. Ratcliffe staat bekend als supporter van Manchester United, maar gaat vaak naar Stamford Bridge omdat het stadion dicht bij zijn huis ligt. Vorig seizoen was hij te gast op trainingscomplex Cobham. De Engelsman, wiens vermogen ruim tweemaal zo groot is als dat van Abramovich, kocht zeven maanden geleden het Zwitserse FC Lausanne-Sport voor een onbekend bedrag.