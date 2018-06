‘Sommige Ajacieden willen eerder vertrekken door het beleid van Ten Hag’

Jaap de Groot denkt dat de aanwezigheid van Erik ten Hag kan leiden tot het vertrek van meerdere spelers van Ajax. De chef sport van De Telegraaf schrijft zaterdag in zijn column dat iedere speler afhankelijk is van de keuzes van een trainer. Bepaalde spelers van Ajax zouden hun bedenkingen hebben bij de visie van Ten Hag.

De Groot trekt vlak voor het WK een parallel met Lionel Messi, die bij Argentinië niet altijd het niveau haalt dat hij in clubverband aantikt. "Als de focus van een coach er niet op gericht is om het beste uit de beste speler te halen, dan speelt zelfs een van de beste voetballers ooit een verloren wedstrijd", geeft hij aan. "De Messi van Argentinië is het duidelijkste bewijs van hoe coaches invloed op zelfs de beste spelers kunnen hebben."

Marco van Basten maakte ooit een 'opvallende analyse' over de trainers met wie hij als voetballer samenwerkte, schrijft De Groot. "Hij stelde dat één hem beter had gemaakt, drie hadden geen kwaad gedaan en zes hadden hem slechter gemaakt. Een proces dat Ajax nu parten speelt. Natuurlijk wordt er aan de grootste talenten getrokken, maar dat is nooit anders geweest. Alleen spelen bij diverse spelers wel degelijk de visie en het beleid van trainer Erik ten Hag een rol om eerder uit Amsterdam te vertrekken."

"Dat daar niet te gemakkelijk over gedacht kan worden, bewijst het lot van Messi bij Argentinië", concludeert de columnist. De Groot stelt dat Messi vanwege de bondscoaches die Argentinië heeft gehad niet thuishoort in een rijtje van WK-iconen als Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Cruijff, Diego Maradona en Zinédine Zidane.