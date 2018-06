‘Iets meer Platini maakt van Hakim Ziyech een nog betere speler’

De nationale ploeg van Marokko staat voor een loodzware opgave, want men moet proberen om een groep met Portugal, Spanje en Iran te overleven. Wim Kieft vreest het ergste voor De Leeuwen van de Atlas, want hij ziet ‘niet even drie wereldtoppers’ bij Marokko rondlopen en stelt dat ‘ploegdiscipline’ heel belangrijk is.

Die discipline zou op het WK kunnen ontbreken bij een team als Marokko, zo schrijft de oud-aanvaller in zijn column voor De Telegraaf: “Ook Hakim Ziyech moet oppassen voor die valkuil. Zijn wil om het goed te doen, kan hem in de weg zitten als het even niet lukt. Dan sluipt er iets ongedisciplineerds in zijn spel en stoot z’n houding af.”

Volgens Kieft is Ziyech het beste wanneer hij niet constant de beslissende pass wil geven, maar zijn momenten kiest. “De vergelijking met Michel Platini gaat iets te ver en veertig jaar geleden werd iets anders gevraagd aan de top, maar Platini deed nooit iets te veel. Juist vanuit de rust in zijn spel kwamen Platini’s kwaliteiten het best tot uiting.”

“Iets meer Platini maakt van Ziyech een nog betere speler, want hij bezit zeldzame kwaliteiten”, vervolgt Kieft. “Dat staat buiten kijf. Zelfs op zo’n groot internationaal podium gaan we de komende zes weken weinig spelers zien met zoveel creativiteit. Voor Marokko en Ziyech hoop ik dat het allemaal samensmelt op het WK, want dat blijft het mooiste podium.”

Marokko overleefde één keer de groepsfase. In 1986 eindigde men in een poule met Engeland, Portugal en Polen als groepswinnaar en verloor het land in de achtste finale van West-Duitsland, door een doelpunt van Lothar Matthäus. In 1998 strandden de Noord-Afrikanen in een groep met Brazilië, Noorwegen en Schotland. Marokko won toen enkel van Schotland (0-3) en de treffers werden gemaakt door Salaheddine Bassir (2x) en Abdeljalil Hadda.