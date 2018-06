Feyenoord juicht na recordtransfer van Terence Kongolo naar Huddersfield

De overstap van Terence Kongolo van AS Monaco naar Huddersfield Town is goed nieuws voor Feyenoord. De Rotterdammers bedongen vorig jaar een doorverkooppercentage van circa vijf procent. Feyenoord houdt dan ook een miljoen euro over aan de transfer van de verdediger, zo melden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Kongolo is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde tussen 2012 en 2017 in het eerste elftal. Hij vertrok vervolgens voor vijftien miljoen euro naar Monaco, maar wist niet door te breken in het prinsendom. In de eerste seizoenshelft kwam Kongolo slechts driemaal in actie in de competitie. Hij werd in januari 2018 verhuurd aan Huddersfield, dat nu voor twintig miljoen euro definitief heeft toegeslagen. Het is de duurste transfer ooit voor de Premier League-club.

Kongolo kwam sinds januari tot dertien optredens in de competitie bij Huddersfield. Trainer David Wagner liet eerder al weten blij te zijn met de permanente overgang van de viervoudig Oranje-international. "Zijn komst is een big statement van de club”, gaf hij aan. “Toen we hem in januari haalden, wisten we al dat hij een topspeler was. Anders speel je niet met Oranje op een WK en win je de landstitel niet met Feyenoord. Maar zijn optredens in ons shirt hebben onze verwachtingen overtroffen.”