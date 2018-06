‘Ik vond het als jonge jongen erg dat ik nooit in Ajax 1 heb gespeeld’

Mbark Boussoufa doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde samen met onder anderen Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Hedwiges Maduro. De middenvelder vertrok 2001 echter, na er een stageperiode te hebben afgewerkt, naar Chelsea. Hij leefde in Amsterdam naar eigen zeggen ‘in onmin’ met toenmalig hoofd jeugdopleiding Danny Blind.

Blind beschouwde de nu 33-jarige Boussoufa als ‘een moeilijke jongen’. “Ik weet nog steeds niet waarom, al heb ik wel een keer iets teruggezegd. Dat had ik misschien niet moeten doen, want Danny was iemand die heel veel had gewonnen met Ajax en vond dat niet zo leuk. Het punt was dat ik in de A2 zou blijven en dat wilde ik niet. Het was belangrijk om me door te ontwikkelen”, vertelt Boussoufa aan De Telegraaf.

“Toen ik jong was, vond ik het erg dat ik als Amsterdamse jongen nooit in Ajax 1 heb gespeeld. Daar had ik een heel vervelend gevoel over, want als jeugdspeler is dat je droom.” Inmiddels is de 56-voudig international van Marokko die teleurstelling te boven, want na een mislukte periode bij Chelsea bouwde hij toch nog een naar eigen zeggen ‘fantastische carrière’ op: “Schrijf maar op: een avontuurlijke carrière.”

Boussoufa ruilde Chelsea in de zomer van 2004 in voor AA Gent en speelde later voor Anderlecht, Anzhi Makhachkala, Lokomotiv Moskou, opnieuw AA Gent en Al-Jazira. Hij werd met Anderlecht kampioen en pakte de beker en tweemaal de Supercup. Met Lokomotiv won Baradona in het seizoen 2014/15 de nationale beker. Sinds de zomer van 2016 komt Boussoufa uit voor het Al-Jazira van nieuwbakken trainer Marcel Keizer.