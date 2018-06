Ajax hoeft niet te vrezen: ‘Ik ben niet met een transfer bezig’

De nationale ploeg van Argentinië trapt het WK volgende week zaterdag af met een wedstrijd tegen IJsland en waarschijnlijk staat Nicolás Tagliafico in de basis. De 25-jarige linksback heeft zich goed ontwikkeld bij Ajax en staat er ook goed op bij bondscoach Jorge Sampaoli. Tagliafico heeft een helder doel voor ogen.

“Als wereldkampioen terugkeren bij Ajax”, zo wordt de viervoudig international geciteerd door De Telegraaf. Hij beschouwt Argentinië als een kanshebber voor de eindzege, maar voegt eraan toe dat ook Brazilië, Duitsland en Spanje ‘sterke landen zijn’.

Veel supporters zullen hopen op de bevliegingen van Lionel Messi, de absolute ster van La Albiceleste. Tagliafico noemt de linkspoot ‘de beste speler van de wereld’, ‘een heel bijzonder mens’ en de ‘natuurlijke leider’ van de nationale ploeg. “De eerste training stond ik vooral naar hem te kijken. Maar ook zo’n buitenaards niveau went.”

Tagliafico maakte in januari voor naar verluidt vierenhalf miljoen euro plus een doorverkooppercentage van vijftien procent de overstap van Independiente naar Ajax. Hij speelde vijftien wedstrijden in Amsterdam en zegt dat hij ‘gif, passie, mentaliteit en extra energie’ toevoegt aan de selectie van trainer Erik ten Hag.

“Daarnaast denk ik dat ik tussen al deze jonge jongens een voorbeeld kan zijn qua discipline. Daar probeer ik ze mee te helpen.” Een eventuele transfer houdt Taglifico overigens niet bezig, zo vertelt hij aan het dagblad: “Ik bekijk het van dag tot dag, maar ben helemaal niet met een transfer bezig. Ik heb het naar mijn zin en nog een contract voor vier jaar.”