‘Kashia hakt knoop door en gaat verder in Major League Soccer’

De nieuwe werkgever van Guram Kashia is bekend. De Gelderlander meldt dat de verdediger aan de slag gaat bij San Jose Earthquakes, al moet die club uit de Major League Soccer nog wel tot een akkoord zien te komen met Vitesse.

De dertigjarige Kashia kan een meerjarig contract tekenen bij de werkgever van onder anderen Valeri Qazaishvili en Danny Hoesen en Vitesse is niet van plan om in de weg te liggen. Op die manier wil de club van nieuwbakken trainer Leonid Slutsky de aanvoerder bedanken voor jarenlange trouwe dienst.

Kashia, 65-voudig international van Georgië, maakte in de zomer van 2010 de overstap van Dinamo Tbilisi naar Vitesse en groeide uit tot een boegbeeld. Hij speelde 293 wedstrijden, scoorde 25 keer en won in het seizoen 2016/17 de KNVB-Beker met de geelzwarten.

Kashia bevestigde na de laatste wedstrijd van het seizoen op zoek te zijn naar iets nieuws: “Het is ook goed om eens in de zoveel tijd nieuwe mensen en een nieuwe cultuur te leren kennen. Geld is niet doorslaggevend in mijn keuze voor een nieuwe club.” Toen zong de naam van San Jose Earthquakes als mogelijke nieuwe werkgever reeds rond.