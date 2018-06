Zaterdag, 9 Juni 2018

Verrassende trainerskandidaat voor Real Madrid

West Ham United denkt erover na om zich bij Barcelona te melden. The Hammers hebben hun oog laten vallen op Rafinha, die ruim 34 miljoen euro zou moeten kosten. (Sport)

Er is nog geen concrete interesse in Ferdi Kadioglu, ondanks berichten over een transfer naar Besiktas. Volgens technisch directeur Remco Oversier heeft geen enkele club zich officieel gemeld bij NEC. (De Gelderlander)

Ook Tite geldt als kandidaat om Zinédine Zidane op te volgen bij Real Madrid. De Koninklijke heeft al contact gehad met de bondscoach van Brazilië, maar het is niet duidelijk of de interesse wederzijds is. (Radio Sagres) heeft al contact gehad met de bondscoach van Brazilië, maar het is niet duidelijk of de interesse wederzijds is.

In de zoektocht naar een opvolger voor de naar Borussia Dortmund vertrokken Thomas Delaney is Werder Bremen uitgekomen in Italië. De Duitse club heefft de pijlen gericht op Riccardo Montolivo van AC Milan. (Fussballeck)

Fiorentina en Juventus naderen een akkoord over een transfer van Marko Pjaca. De Kroatische vleugelaanvaller moet voor twintig miljoen euro de overstap naar Florence maken, terwijl er een terugkoopclausule in zijn contract moet worden opgenomen. (Sky Italia)