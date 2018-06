‘Feyenoord en Basacikoglu bereiken akkoord over transfer’

Bilal Basacikoglu lijkt een nieuwe werkgever te hebben gevonden. FootballArena meldt dat Kayserispor rond is met zowel Feyenoord als met de aanvaller zelf. Het is niet bekend wat de Rotterdammers voor hem ontvangen.

De 23-jarige Basacikoglu heeft nu nog een contract voor twee seizoenen en dus moet er een transfersom op tafel komen. Feyenoord nam de voormalig jeugdinternational van Oranje en Turkije in 2014 voor drieënhalf miljoen over van sc Heerenveen, maar Basacikoglu kon in De Kuip nooit een onuitwisbare indruk achterlaten.

In 103 wedstrijden was Basacikoglu, veelal als invaller, goed voor 7 doelpunten en 19 assists. Hij werd eerder ook al in verband gebracht met Besiktas, maar lijkt dus te vertrekken naar Kayserispor. Die door Ertugrul Saglam getrainde club eindigde dit seizoen als negende en heeft ook Deniz Türüc op de loonlijst staan.

“Besiktas? Ja, leuk, ik heb er nog niets van meegekregen, dus we zullen zien”, vertelde Basacikoglu na de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt aan verslaggever Justus Dingemanse van Voetbalzone. “Of ik geïnteresseerd zou kunnen zijn in Turkije? Jazeker, als ik daar meer aan spelen toekom. Ik moet gewoon meer spelen. Ik weet wat ik kan. Mijn niveau is niet het niveau dat ik heb laten zien.”