‘PSV staat open voor transfer en vraagt zes miljoen euro’

PSV raakte na Joshua Brenet en Kenneth Paal mogelijk een derde verdediger kwijt. Het Eindhovens Dagblad meldt dat Stade Rennes nog altijd interesse heeft in Nicolas Isimat-Mirin en dat de Fransman voor circa zes miljoen euro mag vertrekken.

PSV maakt zich niet al te veel zorgen over een transfer van de 26-jarige Isimat-Mirin, want met Daniel Schwaab, Nick Viergever, Armando Obispo en Derrick Luckassen heeft men nog vier centralen op de loonlijst staan. Stade Rennes informeerde in de winter reeds naar Isimat-Mirin en heeft ook daarna ‘informatie opgevraagd’, aldus de regionale krant.

Isimat-Mirin maakte in de zomer van 2014 op huurbasis de overstap van AS Monaco naar PSV en werd een jaar later definitief overgenomen van de Monegasken. De voormalig jeugdinternational speelde 124 wedstrijden voor de regerend kampioen van de Eredivisie en daarin kwam hij tot vijf doelpunten en één assist.

“Natuurlijk zijn er andere mooie clubs en grotere competities en ik heb vrienden die daarin spelen. Maar ik moet doen wat goed is voor mij en ik ben blij bij PSV. En er zijn nog uitdagingen genoeg”, vertelde Isimat-Mirin in februari nog aan Voetbal International. Zijn contract in het Philips Stadion loopt tot de zomer van 2020 door.