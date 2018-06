‘Hij wil de Ballon d’Or winnen, maar maakt die woorden niet waar’

Paul Pogba was dit seizoen zijn basisplaats niet altijd zeker bij Manchester United en Frank Leboeuf kan zich indenken dat de middenvelder ook tijdens het WK genoegen moet nemen met een plek op de bank. Leboeuf vindt de 25-jarige Pogba niet altijd een sterke indruk maken, zo vertelt hij in gesprek met ESPN.

“Hij staat onder grote druk en is hevig bekritiseerd”, weet de voormalig verdediger van onder meer Chelsea en Olympique Marseille. “Ik denk niet dat hij zaterdag gaat starten tegen de Verenigde Staten en ik weet ook niet zeker of hij op het WK wel gaat starten. Corentin Tolisso staat in de pikorde boven hem en ik denk Blaise Matuidi ook.”

Leboeuf meent dat Pogba zichzelf te veel druk oplegt en daardoor minder presteert: “Hij heeft het talent, maar we hebben dat de afgelopen twee, drie jaar niet teruggezien bij de nationale ploeg. Hij wil de Ballon d’Or winnen, maar maakt die woorden momenteel niet waar. Hij is een goede jongen en heeft talent, maar legt zichzelf te veel druk op.”

“Hij zegt dat hij de Ballon d’Or wil winnen, dat hij de sleutelspeler wil zijn bij de Franse ploeg en dat hij de nummer één wil zijn. Zeg gewoon niets, maar werk hard.” Frankrijk oefent zaterdag in Lyon tegen de Verenigde Staten en reist daarna af naar Rusland. De eerste wedstrijd speelt men op 16 juni tegen Australië.