Leeuwinnen scoren vijf keer en zetten grote stap richting WK

De dames van het Nederlands elftal hebben goede zaken gedaan in de kwalificatiereeks voor het WK 2019 in Frankrijk. Het team van Sarina Wiegman liep zich vrijdagavond in het eerste half uur stuk op de verdediging van Noord-Ierland, maar daarna werd de zege in Portadown veiliggesteld: 0-5.

De Leeuwinnen staan met zestien punten uit zes speelronden bovenaan in de derde kwalificatiegroep en worden gevolgd door Noorwegen, dat twaalf punten heeft. Oranje was van meet af aan de bovenliggende partij en kreeg via Sherida Spitse de eerste kans: de vrije trap van de middenveldster ging naast. Aan de andere kant mocht Oranje van geluk spreken dat de bal niet op elf meter ging na een handsbal in het strafschopgebied.

Jackie Groenen in duel met Kirsty McGuinness.

De bezoekers bleven hierna zoeken naar de opening: Spitse schoot naast, terwijl Lieke Martens de paal raakte en ze een fractie later met haar kopbal op de doelvrouw stuitte. Na 37 minuten was het alsnog raak: de tot dat moment behoorlijk ongelukkig spelende Lineth Beerensteyn draaide knap weg bij haar bewaakster en schoot met haar linker raak. Het had voor rust nog 0-2 kunnen worden, ware het niet dat Renate Jansen over mikte.

In het eerste kwartier van de tweede helft creëerde Oranje nagenoeg niets, maar na 61 minuten was het raak. Na een prachtige steekpass van Jackie Groenen stelde de snelle Shanice van de Sanden Daniëlle van de Donk in staat om de 0-2 binnen te lopen. Van de Sanden maakte er even later zelf 0-3 van: ze ontving de bal van Beerensteyn, frommelde zich voorbij twee verdedigsters en streepte raak in de verre hoek van Jacqueline Burns.

Daar bleef het niet bij, want er vielen nog twee treffers. Nadat Martens twee goede kansen had laten liggen en Beerensteyn de goalie op haar weg had gevonden, was het Spitse die vanaf elf meter raak schoot nadat Beerensteyn was onderuitgehaald. Twee minuten voor tijd werd het 0-5: Groenen ging de combinatie aan met Beerensteyn en drukte met haar linker af. Het Oranje van Wiegman speelt komende dinsdag in Leeuwarden tegen Slowakije.