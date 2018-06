Ajax wees Nainggolan af: ‘Hij was toen al een winnaar’

Urbain Haesaert bevestigt dat hij Radja Nainggolan heeft aangeboden bij Ajax. De scout, die deze zomer terugkeert in Amsterdam, tipte de Belgisch international toen-ie nog in de jeugdopleiding van Beerschot speelde. Nainggolan werkte ook een stage af bij Ajax, maar werd te licht bevonden.

“Men vond hem op dat moment niet echt een Ajax-speler. De club had spelers op zijn positie die beter waren, maar Radja was toen al een winnaar”, verhaalt de 77-jarige Haesaert in een interview met Sport/Voetbalmagazine. Via Piacenza en Cagliari kwam Nainggolan uiteindelijk bij AS Roma terecht.

“Radja was een dankbare speler, zeer goed in de balrecuperatie en keihard in de duels. Maar toen hij naar AS Roma ging, dacht ik: verdorie, er zat nog meer in dan ik voor mogelijk had gehouden”, aldus Haesaert, die per 1 juli terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.

De Belg, die eerder trainer was bij onder meer Lokeren en Eendracht Aalst, tipte onder anderen Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen bij Ajax. Hij vertrok uiteindelijk naar Anderlecht en zou daar acht jaar blijven.