Titelverdediger Duitsland kent uitzwaaiwedstrijd met twee gezichten

Duitsland heeft de 'uitzwaaiwedstrijd' voorafgaand aan het WK winnend afgesloten. Tegen Saudi-Arabië, dat ook deelneemt aan de mondiale eindronde, wist de regerend wereldkampioen met 2-1 te winnen. In de eerste helft was Duitsland heer en meester, maar na de rust had het team van Joachim Löw het lastig. Het aansluitingsdoelpunt van Saudi-Arabië kwam echter te laat om nog voor een stunt te zorgen.

Er leek voor Saudi-Arabië geen houden aan in de openingsfase. De bezoekers werden compleet overlopen in de BayArena en het krachtsverschil leidde na acht minuten al tot een doelpunt voor Duitsland. Vanaf het middenveld verstuurde Joshua Kimmich een afgemeten dieptepass richting Marco Reus, die het leer in één keer doorstuurde naar Timo Werner. Die stond vrij voor het doel en tikte de 1-0 binnen. Pas vlak voor rust verdubbelde Duitsland de marge, al waren er daarvoor al kansen op de 2-0. Zo trof Reus de paal met een halve volley van afstand en werd een doelpunt van de aanvaller afgekeurd wegens buitenspel.

Gaandeweg de eerste helft haalde Duitsland de voet van het gaspedaal. De ploeg van Löw controleerde de wedstrijd, maar was minder vaak gevaarlijk voor het doel. Er kwamen zelfs kansen voor Saudi-Arabië op de gelijkmaker, maar een eigen doelpunt van Omar Hawsawi betekende toch de tweede treffer voor de thuisploeg. De verdediger werkte een voorzet van Werner twee minuten voor rust achter zijn eigen doelman. Kort daarvoor werd een treffer van Thomas Müller onterecht afgekeurd vanwege buitenspel.

Duitsland zocht met een goed gevoel de kleedkamer op en was ook na rust de bovenliggende partij. Met Marc-André ter Stegen en Jérôme Boateng als nieuwkomers, ten koste van Manuel Neuer en Niklas Süle, zocht die Mannschaft naar de 3-0. Doelman Abdullah Al-Mayouf had een fraaie redding in huis op een vlammend schot van Julian Draxler en voorkwam ook een treffer van Ilkay Gündogan, die was ingevallen voor Reus. Ook Werner verliet het veld in de tweede helft en daarmee nam de dreiging van Duitsland af.

De regerend wereldkampioen raakte uit het ritme en moest daardoor toestaan dat Saudi-Arabië aanvallender kon spelen. Vijf minuten voor het eindsignaal vond de oliestaat de aansluiting na een strafschop, Na een onhandige tackle van Sami Khedira op Taisir Al-Jassim bracht Ter Stegen redding op de penalty van Mohammad Al-Sahlawi, maar in de rebound was het raak via Al-Jassim. Plots geloofde Saudi-Arabië in een gelijkmaker en in de blessuretijd kreeg Al Jissin daar een grote kans op, maar hij koos voor een pass op Al-Sahlawi en vervolgens was de kans verkeken.