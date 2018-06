Vertrek Pereiro toch bespreekbaar: ‘Het is te vroeg voor zulke uitspraken’

Een vertrek van Gastón Pereiro bij PSV is toch bespreekbaar. Alexis Papasan, een van de zakelijke begeleiders van de Uruguayaan, noemde een overstap vrijdag 'totaal niet aan de orde', maar volgens zijn Nederlandse zaakwaarnemer Peter Gerards ligt het genuanceerder. Papasan en Gerards voeren samen met de Uruguayaan Paco Casal de regie over de zakelijke belangen van Pereiro.

Pereiro komt voor in de plannen van PSV voor volgend seizoen, zo vertelt Gerards aan het Eindhovens Dagblad. Een transfer is dus geen noodzaak, maar wel een optie. "PSV wil hem graag houden. Maar het is nog veel te vroeg om nu al dit soort uitspraken te doen", verwijst Gerards naar de uitlatingen van Papasan. De Nederlander weerspreekt niet dat een aantal clubs interesse heeft in zijn cliënt.

Sporting Portugal en VfL Wolfsburg worden de afgelopen weken met Pereiro in verband gebracht. De 22-jarige aanvaller heeft nog een contract tot medio 2020 in Eindhoven. Het feit dat hij niet is opgenomen in de WK-selectie, hoeft volgens Papasan geen reden te zijn om de Eredivisie te verlaten. "Dat Pereiro in de Eredivisie speelt, heeft geen nadelige gevolgen voor zijn huidige positie in de nationale ploeg te maken. De Nederlandse competitie kan hem juist heel ver brengen", vertelde hij vrijdag aan Omroep Brabant.