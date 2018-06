Huddersfield breekt transferrecord en legt Kongolo definitief vast

Terence Kongolo blijft bij Huddersfield Town. De club uit de Premier League maakt bekend dat de 24-jarige verdediger voor een recordbedrag is overgenomen van AS Monaco en dat hij een contract voor vier seizoenen heeft ondertekend.

The Terriers doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar Goal ging eerder op de avond uit van een bedrag van twintig miljoen euro exclusief variabelen. Het eerdere transferrecord van de club van manager David Wagner stond op naam van Steve Mounié, die vorig jaar zomer voor dertien miljoen werd opgehaald bij Montpellier.

“Ik ben zo blij dat we Terence terug hebben gehaald. Zijn komst is een big statement van de club”, aldus Wagner. “Toen we hem in januari haalden, wisten we al dat hij een topspeler was. Anders speel je niet met Oranje op een WK en win je de landstitel niet met Feyenoord. Maar zijn optredens in ons shirt hebben onze verwachtingen overtroffen.”

“Terence biedt ons geweldige opties in het centrum en aan de linkerkant van de verdediging en met zijn manier van verdedigen past hij perfect bij onze stijl. Hij bevindt zich nog maar in het begin van zijn carrière en kan dus nog altijd beter worden”, besluit Wagner. Kongolo, die vier interlands achter zijn naam heeft staan, stond bij Monaco nog tot medio 2022 vast.