Bayern dacht aan onbekende Oostenrijker: ‘Ik was verbaasd en vereerd’

Het is geen geheim dat Niko Kovac niet de eerste keus was voor Bayern München. De club uit Beieren polste Jupp Heynckes voor een langer verblijf en ook Thomas Tuchel was in beeld. Nu blijkt dat Adi Hütter eveneens op het lijstje stond van der Rekordmeister, zo vertelt een directielid van Eintracht Frankfurt.

“Ik heb bij de finale van de DFB-Pokal gesproken met Uli Hoeness en hij zei dat ze hem op de radar hadden staan. Dat verbaasde me, maar ik was er ook door vereerd”, aldus Wolfgang Steubing in gesprek met BILD. Hij wist de 48-jarige Hütter op 16 mei voor drie seizoenen vast te leggen met Eintracht Frankfurt.

De Oostenrijker werd afgelopen seizoen in Zwitserland kampioen met BSC Young Boys en werkte daarvoor bij Red Bull Salzburg, Grödig en SCR Altach. Als speler speelde Hütter enkel in eigen land. Steubing denkt overigens dat Bayern er goed aan heeft gedaan om de 46-jarige oud-middenvelder Kovac vast te leggen.

“Niko is in de huidige situatie de beste oplossing voor Bayern. Het wordt moeilijk voor hem, maar hij kan het aan. Bij Eintracht was hij betrokken bij de samenstelling van de selectie, maar Bayern heeft een andere aanpak. Daar zijn Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge verantwoordelijk voor de contracten en de transfers.”