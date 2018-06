‘Geen probleem om in de schaduw van Hazard, Lukaku en De Bruyne te staan’

Yannick Ferreira Carrasco stevent af op een basisplaats tijdens het WK. De linksbuiten van België kende vanwege knieproblemen geen vlekkeloze aanloop naar het toernooi, maar begon in de laatste twee oefenduels wel vanaf de aftrap. Op de linkerflank lijkt Carrasco de onbetwiste eerste keus. Zelf durft de aanvaller van Dalian Yifang echter nog niet te rekenen op een basisplek.

Carrasco zegt tegen Het Nieuwsblad niet te weten wat bondscoach Roberto Martínez precies met hem van plan is. Hij ziet 'heel veel goede spelers' rondlopen bij de Rode Duivels en hoopt zijn kans te pakken. "Ik ben blij om deel uit te maken van de 23 geselecteerden. Ik ga gewoon zo goed mogelijk proberen te presteren om mijn plek te behouden. Want er zijn nog andere getalenteerde spelers op mijn positie", geeft Carrasco aan.

Twee jaar geleden stond hij nog in de finale van de Champions League, maar na zijn transfer naar China in februari is de 25-voudig international enigszins uit het oog geraakt. België beschikt over andere grote namen, die schitteren in Europese topcompetities. Carrasco zegt nog altijd achter zijn keuze te staan om Atlético Madrid in te ruilen voor Dalian Yifang. "Kijk, voor mij is Eden Hazard een topspeler, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne zijn dat ook. Dat ik nu in hun schaduw sta, daar heb ik absoluut geen probleem mee."