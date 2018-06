Ajax vangt achttien miljoen: ‘Je betaalt ook voor zijn potentie’

Ronald de Boer vraagt zich af of Justin Kluivert er goed aan doen om naar AS Roma te verkassen. De negentienjarige aanvaller staat naar verluidt op het punt om een vijfjarig contract te tekenen in het Stadio Olimpico en Ajax kan een transfersom van om en nabij achttien miljoen euro verwachten.

De Boer spreekt in een interview met Voetbal International van ‘een mooi bedrag’: “Zeker voor een speler die nog maar net in het eerste speelt. Het is een hoop geld voor een speler van negentien, maar je betaalt natuurlijk ook voor zijn potentie.”

De Boer denkt dat het vertrek van Ajax op te vangen is met spelers als Hassane Bandé, Zakaria Labyad en Dennis Johnsen, al moet laatstgenoemde in de ogen van de voormalig profvoetballer ‘nog wel een stap zetten’. De Boer voegt eraan toe dat hij ‘superfan’ is van Kluivert.

“Maar op deze leeftijd moet je wel spelen. Bij Ajax speelt hij sowieso, maar gaat hij spelen bij Roma? Ik ben geneigd ja te zeggen, maar het is wel lastiger. Bij Ajax blijf je ook staan als je een paar mindere wedstrijden speelt, bij Roma zal dat anders zijn.” Kluivert speelde 56 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en daarin scoorde hij 13 keer.