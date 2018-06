Arsenal krijgt advies: ‘Als Fellaini wil komen, is dat goed nieuws’

Robert Pirès moedigt Arsenal aan om werk te maken van de komst van Marouane Fellaini. De middenvelder kan zijn contract bij Manchester United verlengen, maar het is onduidelijk of hij dat van plan is en bovendien zou hij op de belangstelling kunnen rekenen van de club uit Londen.

De 44-jarige Pirès, die van 2000 tot 2006 voor Arsenal speelde en onder meer twee landstitels won, denkt dat de dertigjarige Fellaini goed in het team van manager Unai Emery zou passen: “Iedereen in de Premier League kent Fellaini. Hij had vorig seizoen een erg, erg moeilijke band met José Mourinho, maar ik denk dat hij een goede speler is.”

“Als hij naar Arsenal wil, dan is dat mijns inziens goed nieuws. Hij heeft een frisse start nodig en met zijn kwaliteiten kan hij Emery en de andere spelers in de selectie helpen”, aldus de Fransman in een interview met Sky Sports. Arsenal versterkte zich eerder al met Stephan Lichtsteiner, die overkwam van Juventus.

The Gunners schijnen eveneens dicht bij de komst van Yacine Adli te zijn; de middenvelder van Paris Saint-Germain kost slechts een opleidingsvergoeding. “Hij is een getalenteerde speler, ik ken hem”, aldus Pirès. “Hij heeft veel kwaliteiten en is snel met de bal. Soms scoort hij ook en ik weet dat Emery van dat soort spelers houdt. Ik weet niet of hij naar Arsenal gaat, maar hij zou een goede versterking zijn.”