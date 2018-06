Real Madrid heeft toch niet beet voor 45 miljoen: ‘Er is een grens getrokken’

Santos weerspreekt een akkoord met Real Madrid over een transfer van Rodrygo. Donderdag claimde Globo Esporte dat de Braziliaanse club genoegen nam met 45 miljoen euro, ondanks de afkoopsom van 50 miljoen euro in het contract van de zeventienjarige linksbuiten. Een dag later benadrukt voorzitter José Carlos Peres dat Santos wel degelijk het volle pond eist.

"Er is geen akkoord met Real Madrid over Rodrygo", stelt Peres. "Met een bedrag van veertig miljoen euro komen ze nergens. Er is een grens getrokken: zijn clausule is vijftig miljoen." Real Madrid is niet de enige club met serieuze belangstelling voor de jeugdige aanvaller. Peres wil alleen bevestigen dat er meerdere aanbiedingen opt tafel liggen. "Iedere dag is wel ergens te lezen dat er een akkoord ligt. Of het nou met Paris Saint-Germain, Real Madrid of Barcelona is."

Mocht Real Madrid zich inderdaad verzekeren van de diensten van Rodrygo, dan mag het talent op zijn verjaardag op 9 januari 2019 de overstap maken. Voor Santos is een verkoop aantrekkelijk. "Als het lukt, kunnen we weer ademhalen, een deel van onze schulden betalen en een sterker team samenstellen", aldus Peres. "Ik pleit er niet voor om hem te verkopen, maar ik zeg alleen dat er aanbiedingen zijn."

"Als een club voldoet aan de clausule, zijn we verplicht om hem te verkopen", weet de preses. Rodrygo kwam in 28 officiële wedstrijden voor zijn ploeg tot 9 doelpunten. Bovendien speelde hij vier interlands voor Brazilië Onder-17, waarin hij driemaal scoorde. In eigen land wordt al de vergelijking getrokken met Neymar, die Santos in 2013 verliet voor Barcelona.