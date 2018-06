Felbegeerde Talisca verrast en vervolgt carrière in China

Anderson Souza Conceição, beter bekend als Talisca, speelt komend seizoen niet op de Europese velden. Guangzhou Evergrande maakt bekend dat de 24-jarige middenvelder voor een half jaar wordt gehuurd van Benfica. Bij de club uit Lissabon staat Talisca nog tot medio 2020 onder contract.

Talisca heeft de medische keuring reeds achter de rug en sluit aan bij het trainingskamp dat het team van trainer Fabio Cannavaro belegt in Italië. De transfer komt behoorlijk uit de lucht vallen, want Talisca leek juist naar de Premier League over te stappen. Trainer Senol Günes zei eind mei dat Talisca eigenlijk al in de winterstop had moeten vertrekken.

“Het spijt me, maar hij zal niet langer bij ons zijn. Ik had graag gezien dat hij bleef, zowel voor hem als voor ons. Maar hij heeft al een overeenkomst (met een andere club, red.).” Talisca werd in verband gebracht met onder meer Manchester United, Liverpool en AS Roma, maar gaat dus aan de slag bij de kampioen van de Chinese Super League.

Besiktas wilde Talisca definitief overnemen van Benfica, maar dat zag de Braziliaan niet zitten. Hij kwam in Istanbul tot 37 doelpunten en 14 assists in 80 wedstrijden en voor Benfica schopte hij het eerder tot 20 treffers en 4 assists in 78 optredens. “Ik vertrek hier met opgeven hoofd. Ik ben in mijn eerste seizoen immers kampioen geworden”, vertelde Talisca in mei.