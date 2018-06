Emery wil ‘kroonjuweel’ meenemen naar Londen: ‘Was een goede leerperiode’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Yacine Adli, het talent dat Unai Emery mee lijkt te nemen uit Parijs.

Door Robin Bruggeman

“Ik hoop dat dit slechts het begin is van een mooie reis. Ik voelde de spanning wel in mijn buik toen ik het veld in kwam, maar uiteindelijk blijft het voetbal en verandert er niet veel. Het tempo ligt wat hoger, maar wij zijn een team dat op balbezit speelt en we hadden ook het grootste deel van de tijd de bal. Paris Saint-Germain is een team met geweldige spelers, het zijn allemaal sterren. Het is een pluspunt dat ik met hen samen kan spelen, ik hoop dat het me zal helpen in de toekomst”, was de reactie van Yacine Adli na zijn officiële debuut voor PSG tegen Caen op de laatste speeldag van de Ligue 1 tegenover Le Parisien.

De middenvelder kwam in de 83e minuut in het veld voor Christopher Nkunku en kon zijn ploeg in de zeven minuten die volgden niet meer aan de overwinning helpen, aangezien de landskampioen niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen de club die het seizoen afsloot als nummer zestien van de Franse hoogste divisie. De kans is echter groot dat het bij ruime handvol minuten blijft, aangezien Adli les Parisiens op korte termijn lijkt te gaan verlaten.

De jongeling, die zowel op 10 als wat verder naar achteren uit de voeten kan, kwam achttien jaar geleden als zoon van Algerijnse ouders ter wereld in de Parijse voorstad Vitry-sur-Seine en maakte vijf jaar terug de overstap van US Villejuif naar PSG. Bij de Franse grootmacht trok hij met zijn kwaliteiten al snel de aandacht en een snelle opmars door de rangen leverde hem in de Franse pers snel de kwalificatie van ‘het kroonjuweel van de Parijse jeugdopleiding’ op, terwijl hij vorig seizoen nog uit werd geroepen tot Talent van het Jaar. De Frans jeugdinternational, die eveneens uit kan komen voor Algerije en al meer dan twee jaar in contact staat met de voetbalbond van het Noord-Afrikaanse land, wist vorig jaar voor het eerst ook de ogen van de rest van de voetbalwereld op zich gericht toen hij zich met vijf assists in de groepsfase van het WK Onder-17 opwerkte tot een van de absolute uitblinkers op het uiteindelijk door Engeland gewonnen toernooi.

Adli maakt bij PSG deel uit van een bijzonder talentvolle lichting, waarvan onder meer Timothy Weah, Antoine Bernede en de afgelopen seizoen aan Crotone uitgeleende Moussa Diaby al voorzichtig aan de poorten van het Parc des Princes beginnen te rammelen. Bij die groep hadden ook Dan-Axel Zagadou en Claudio Gomes moeten horen, maar eerstgenoemde koos vorig jaar voor een overstap naar Borussia Dortmund, terwijl Gomes naar alle waarschijnlijkheid op weg is naar het Manchester City van Josep Guardiola.

Bovenstaande talenten kozen vanwege een gebrek aan perspectief, mede ingegeven door het beleid van PSG om veel geld neer te leggen voor relatief jonge sterren als Kylian Mbappé en Neymar, uit Parijs en Adli lijkt de volgende in dat rijtje te worden. De spelmaker kon de afgelopen maanden al op belangstelling rekenen van grote namen als Barcelona, Bayern München, Real Madrid, Manchester City en Juventus, maar de aanwezigheid van Emery bij Arsenal speelt waarschijnlijk een doorslaggevende rol in zijn naderende verhuizing naar Londen.

Emery had in de twee jaar dat hij de scepter zwaaide veel oog voor het talent dat uit de Parijse jeugdopleiding naar boven kwam en gunde onder meer Weah, Lorenzo Callegari, Giovani Lo Celso en dus ook Adli hun eerste minuten in de hoofdmacht van PSG. De middenvelder trainde onder de Spaanse oefenmeester eveneens regelmatig mee met het sterrenensemble van les Parisiens en vertelde een aantal maanden geleden aan Goal hier veel van op te steken.

Unai Emery werd onlangs gepresenteerd als opvolger van Arsène Wenger.

“Het was een erg goede leerperiode. Ik denk dat ik volwassener ben geworden en dat heb ik grotendeels te danken aan de volwassen wedstrijden die ik met de reserves speel en de trainingen met de professionals. Ik ben technisch en tactisch beter geworden, al zijn er nog steeds een aantal aspecten die beter kunnen. Ik mik op een hoger niveau, dus ik zit vol met dingen die mij nog beter kunnen maken. Ik denk ook niet dat de onderscheidingen die ik heb gekregen mijn status hebben veranderd.”

“Het is een beloning voor al het werk dat ik dagelijks verzet. Het is mooi om geroemd te worden, maar het mag hier niet stoppen. Zoals ik al zei: er is nog veel werk te doen en ik ben nog lang niet klaar. Ik zal de kansen pakken als ze komen, voor nu is het mijn doel om beter te worden en mij langzaam aan te passen aan voetbal op het hoogste niveau. Als er kansen komen om te spelen, zal ik die met beide handen aangrijpen.”

Adli lijkt tot groot verdriet van Paris Saint-Germain echter te hebben besloten dat de kans op speelminuten bij Arsenal groter is dan bij de club waar hij de afgelopen vijf jaar zijn opleiding genoot. PSG deed naar verluidt een aantal pogingen om de middenvelder aan boord te houden, maar Adli wees deze lucratieve aanbiedingen van de hand om voor minder geld, en meer perspectief, naar Londen te gaan. Door zijn aflopende contract hoeven the Gunners slechts een dikke 280 duizend euro aan opleidingsvergoeding te betalen om het talent definitief binnen te halen.

In Londen komt Adli terecht bij een club die in het afgelopen jaar talenten als Chris Willock en Marcus McGuane vanwege een gebrek aan perspectief juist naar het buitenland zag vertrekken. De jonge Fransman verwacht echter het ongelijk van zijn Engelse generatiegenoten aan te kunnen tonen en hoopt onder leiding van de man die hem zijn eerste minuten in het profvoetbal gunde ook de volgende stap te kunnen zetten. Met zijn inzicht, dribbels en diepgang lijkt de jonge middenvelder in ieder geval te mogen hopen op een rol als back-up van spelers als Henrikh Mkhitaryan, Mesut Özil en Aaron Ramsey en wellicht zit er in zijn eerste seizoen in de Premier League zelfs al wel meer in.

Naam: Yacine Adli

Geboortedatum: 29 juli 2000

Club: Paris Saint-Germain

Positie: centrale middenvelder

Sterke punten: passing, inzicht, techniek