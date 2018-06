ADO weet aanvoerder langdurig te binden: ‘Echt een man van de club’

Aaron Meijers heeft zijn aflopende contract bij ADO Den Haag met vier seizoenen verlengd, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De aanvoerder van de club uit de Hofstad ligt zodoende tot medio 2022 vast. Eerder op de dag maakte ADO ook al bekend dat het contract van doelman Indy Groothuizen opengebroken en verlengd is.

ADO nam Meijers in 2012 over van RKC Waalwijk. De verdediger kwam in de afgelopen zes jaar tot 190 wedstrijden in het shirt van de club uit Den Haag. Na jaren bij ADO zou Meijers een buitenlands avontuur hebben geambieerd, maar hij heeft toch zijn aflopende contract in de Hofstad verlengd. "Ik ben er heel erg blij mee dat ik tot 2022 kan tekenen bij deze mooie club”, laat Meijers op de website van ADO weten.

“Ik speel hier al zes jaar met veel plezier en ben er trots op dat ik daar een periode van tien jaar van kan maken. Ik heb al veel mooie momenten meegemaakt bij ADO Den Haag en hoop dat er nog veel zullen volgen”, stelt de verdediger. Ook manager voetbalzaken Jeffrey van As is blij met de contractverlenging van Meijers. “Het heeft even geduurd - vanaf de winterstop waren we al met elkaar in gesprek - maar we zijn hier heel blij mee. Aaron is weliswaar geen geboren Hagenees, maar inmiddels wel echt een man van de club.”

“Aaron heeft goede en minder goede tijden bij de club meegemaakt. Hij had wel buitenlandse ambities en heeft een tijdje nagedacht over zijn toekomst, maar wij wilden het aantrekkelijk voor hem maken door hem langdurig vast te leggen. Wellicht spreken de werkwijze en de huidige rust bij ADO Den Haag hem ook aan”, besluit Van As, die eerder op de dag doelman Groothuizen tot medio 2021 aan ADO wist te binden.