Jeugdinternational verruilt Schalke voor Cambuur: ‘Kan hier stappen maken’

SC Cambuur heeft zich vrijdagmiddag weten te versterken met Andrejs Ciganiks, zo maken de Friezen bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige Let komt over van Schalke 04, waar hij het afgelopen seizoen onder contract stond.

Technisch manager Foeke Booy heeft hoge verwachtingen van Ciganiks: “Andrejs is een ambitieuze en dynamische teamspeler die zowel op het middenveld als links aanvallend kan spelen. Hij is bij ons op proef geweest en is bekeken tijdens een wedstrijd van Schalke 04 II, waarin hij twee keer scoorde. Beide keren heeft hij een positieve indruk op ons achtergelaten en hij krijgt hier de kans om vervolgstappen te maken.”

De middenvelder, twaalfvoudig international van Letland Onder-21, verliet zijn geboorteland in 2013 om bij Bayer Leverkusen aan de slag te gaan. Bij die Werkself bleef een doorbraak echter uit en na een uitleenbeurt bij Viktoria Köln stapte Ciganiks vorig jaar transfervrij over naar Schalke, waar hij in het afgelopen seizoen vijf doelpunten en twee assists produceerde bij de beloften.