Almere City neemt jeugdinternational Marokko definitief over van Feyenoord

Almere City heeft Faris Hammouti definitief overgenomen van Feyenoord, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 21-jarige verdediger speelde afgelopen seizoen al op huurbasis in het Yanmar Stadion en heeft nu een tweejarig contract ondertekend, dat hem tot medio 2020 aan de club verbindt.

Hammouti speelde afgelopen seizoen vijftien wedstrijden in het eerste elftal van Almere City. In de play-offs om promotie was de verdediger basisspeler en in de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (1-2) wist hij te scoren, waarmee hij zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal maakte. “Mede door blessures en interlands met Marokko heb ik het afgelopen seizoen lang niet alle wedstrijden gespeeld”, zegt de jeugdinternational van Marokko op de website van Almere City.

“Mijn doel is dan ook om een vaste waarde te worden en belangrijk te zijn voor de ploeg. Almere City FC is een uitstekende club om mezelf verder te ontwikkelen”, vervolgt Hammouti. “Veel spelers hebben hiervandaan uiteindelijk de stap hogerop gemaakt. Ik voel me hier goed op mijn plek en heb met veel mensen binnen de club een band opgebouwd. Dat waren voor mij belangrijke redenen om te blijven.”

“Ik ben ontzettend blij dat ik een tweejarig contract bij deze club kan tekenen. Almere City FC heeft altijd vertrouwen in mij gehad en dat voel ik nu nog steeds. Ik zie dit als een nieuwe stap in mijn carrière”, besluit de verdediger. Hammouti speelde sinds 2006 in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar had in Rotterdam-Zuid geen zicht op het eerste elftal.