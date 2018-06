Van Marwijk reageert op ‘complete onzin’: ‘Ik betaal niemand uit staf’

De Sydney Morning Herald kwam vrijdag met het verhaal dat Bert van Marwijk zijn eigen staf bij het Australische nationale team zou betalen. Volgens de krant was er bij de Australische voetbalbond geen budget meer om extra stafleden binnen te halen, waardoor de oefenmeester zelf de portemonnee zou hebben getrokken om zijn eigen staf mee te nemen. Van Marwijk doet dat verhaal nu af als ‘complete onzin’.

Van Marwijk heeft Mark van Bommel, Roel Coumans, Jurgen Dirkx, Taco van den Velde en videoanalist John Metgod meegenomen. De Austalische bond wilde volgens het verhaal van de Sydney Morning Herald geen veranderingen aanbrengen in de staf. Dit was tegen de zin van Van Marwijk, die graag zijn eigen staf mee wilde nemen en daarom zelf hiervoor zou hebben betaald.

“Ik lees nu pas goed wat ze geschreven hebben, de commotie was me eerlijk gezegd eerst ontgaan”, reageert Van Marwijk op het verhaal van de Australische krant in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Maar dat ik mijn eigen staf zou betalen, is natuurlijk complete onzin. Niets van waar. Mino Raiola heeft namens mij de onderhandelingen gevoerd, Australië had een bepaald budget en daar zijn we heel snel uitgekomen.”

“Ik had nog wat aanvullende wensen, wilde wat parttimers in mijn staf, zoals scouts en video-analisten. Het klopt dat ik deze klus niet voor het geld heb gedaan. Maar ik betaal niemand uit mijn staf, dat doet de Australische bond helemaal zelf”, besluit de oefenmeester, die in januari aangesteld werd als bondscoach van Australië. Zijn ploeg begint 16 juni aan het WK met een wedstrijd tegen Frankrijk en oefent voor die tijd nog tegen Hongarije.