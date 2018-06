Tottenham houdt begeerde Kane aan boord met langdurig contract

Tottenham Hotspur heeft vrijdag een flinke slag weten te slaan. De Londenaren maken namelijk via de officiële kanalen bekend dat Harry Kane zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract, dat doorloopt tot medio 2024. De aanvoerder van de Engelse ploeg op het WK gaat volgens de Daily Mirror door zijn nieuwe verbintenis ruim 227 duizend euro per week verdienen.

Kane werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een vertrek naar Real Madrid, terwijl eerder ook onder meer Manchester United werd genoemd als mogelijke gegadigde voor de 24-jarige goaltjesdief. Met zijn beslissing om een nieuw, langlopend contract te ondertekenen bij Tottenham lijkt Kane echter voorlopig zijn toekomst te verbinden aan de ploeg van trainer Mauricio Pochettino.

De aanvaller was vorig seizoen, verspreid over alle competities, goed voor 41 doelpunten, waarvan 30 in de Premier League. Dit aantal leverde hem een tweede plek op de topscorerslijst op, achter Mohamed Salah die twee goals meer maakte. Kane maakte in augustus 2011 zijn officiële debuut voor the Spurs en speelde sindsdien ruim 200 wedstrijden voor de club, waarin hij 140 keer doel trof.