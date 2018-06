‘Natuurlijk is hij teleurgesteld, maar hij wil nu niet opeens weg bij PSV’

Gastón Pereiro wordt de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij PSV, waarbij Sporting Portugal en VfL Wolfsburg de belangrijkste gegadigden zouden zijn. Alexis Papasan, een van de zakelijke begeleiders van de Uruguayaan, geeft in gesprek met Omroep Brabant echter aan dat het waarschijnlijk niet zo'n vaart zal lopen.

“Een transfer is op dit moment totaal niet aan de orde. Gastón is gelukkig bij PSV en heeft nog een contract tot medio 2020 bij de club. Ik denk dat de kans zelfs groot is dat PSV hem snel een nieuwe aanbieding doet”, vertelt hij aan de regionale omroep. Papasan geeft aan dat hij verwacht dat Sporting, dat in grote crisis verkeert, Pereiro waarschijnlijk niet kan betalen, terwijl Wolfsburg zich nooit officieel in Eindhoven heeft gemeld.

De 22-jarige aanvaller kreeg onlangs te horen dat hij niet mee gaat naar het WK en dat nieuws kwam hard aan bij de enkelvoudig international. Papasan geeft echter aan dat dit geen reden tot vertrek hoeft te zijn: “Dat Pereiro in de Eredivisie speelt, heeft geen nadelige gevolgen voor zijn huidige positie in de nationale ploeg te maken. De Nederlandse competitie kan hem juist heel ver brengen.”

Volgens de belangenbehartiger heeft Pereiro op dit moment pech dat bondscoach Óscar Tabárez voor meer ervaren aanvallers als Cristhian Stuani en Jonathan Urretaviscaya kiest ter ondersteuning van Luis Suárez en Edinson Cavani en zal dit niet tot overhaaste beslissingen leiden: “Natuurlijk is Gastón erg teleurgesteld dat hij het WK mist, maar dat wil niet zeggen dat hij nu opeens weg wil uit de Eredivisie en zo snel mogelijk in een grotere competitie wil spelen.”