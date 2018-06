‘Ramos gedroeg zich een beetje arrogant, dat is reden dat hij nu aanvoerder is'

Er is de afgelopen tijd het nodige gezegd en geschreven over het optreden van Sergio Ramos in de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool (3-1). Michel Salgado denkt dat de kritiek die de verdediger de afgelopen tijd heeft moeten incasseren geen invloed zal hebben. “Hij is sterk genoeg om met iedere situatie om te gaan”, zegt de oud-verdediger van Real Madrid tegenover Goal.

“Hij weet dat dit bij het voetbal hoort. Het is een stomme reactie dat mensen zeggen dat hij iets te maken heeft met de blessure van Mohamed Salah. Natuurlijk had hij er wel iets mee te maken, maar het was niet zijn intentie om hem te blesseren. Het was een ongelukkige situatie en iedereen vond het heel jammer dat Salah eruit moest. Ik hoop dat hij een goed WK speelt, want hij heeft een ongelofelijk seizoen achter de rug”, stelt Salgado, die met Ramos samenspeelde bij Real Madrid.

“Om met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo te strijden om de Ballon d’Or, moet je het echt onwaarschijnlijk goed hebben gedaan”, vervolgt de 52-voudig Spaans international. “Het voetbal wordt al tien jaar gedomineerd door dezelfde twee spelers. Ik zie niet zo snel een generatie ontstaan waarin twee spelers zover boven de rest staan. Salah zou het tijdperk van Messi en Ronaldo kunnen beëindigen, maar dan moet hij wel een goed WK spelen.”

Salgado is ook vol lof over Ramos, die volgens hem een ‘ongelofelijke speler’ is. “Ik had dat direct door toen hij de kleedkamer binnenstapte bij Real Madrid. Tussen alle grote spelers gedroeg hij zich een beetje arrogant. Dat is de reden dat hij nu aanvoerder is en in het Spaanse elftal speelt. Ik heb veel spelers naar Real zien komen, maar veel hebben het uiteindelijk niet gered. Dat heeft met mentaliteit te maken, maar bij Ramos was vanaf het begin duidelijk dat het zou redden. Hij heeft een speciale persoonlijkheid.”