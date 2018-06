AZ pikt opnieuw talent op bij Ajax: ‘Hij doorliep alle Nederlandse jeugdteams’

AZ heeft zich transfervrij weten te versterken met Mauro Savastano, zo maken de Alkmaarders bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige vleugelverdediger heeft vrijdagmiddag zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Savastano komt over van Ajax, dat hem het afgelopen halfjaar verhuurde aan Go Ahead Eagles.

De linksback zal zich in eerste instantie aansluiten bij Jong AZ en directeur voetbalzaken Max Huiberts is tevreden met de komst van de aanwinst: “Mauro heeft alle Nederlandse jeugdteams doorlopen en kan op meerdere posities in de verdediging spelen. Wij zien hem echt als linkervleugelverdediger. Wij zijn heel blij met zijn komst en hopen dat de potentie die Mauro heeft er bij AZ uit gaat komen”, laat hij weten.

Savastano, die nooit een officiële wedstrijd speelde voor de hoofdmacht van de Amsterdammers en vooral in actie kwam voor Jong Ajax, hoopt bij AZ de volgende stap te kunnen zetten: “Ik ben een aanvallende linksback die graag mee opkomt en een goede voorzet in huis heeft. Verder heb ik snelheid en kan ik mijn tegenstander uitschakelen. Want dankzij mijn Italiaanse roots heb ik ook mijn verdedigende kwaliteiten. Ik kijk ernaar uit om mezelf te laten zien in het AZ-shirt.”

Dit is niet de eerste keer dat Ajax en AZ in de afgelopen maanden zaken hebben gedaan, aangezien Vince Gino Dekker vorige maand eveneens de overstap maakte van Amsterdam naar Alkmaar. Ajax pikte op zijn beurt donderdag met Anass Salah-Eddine een talent voor de linksbackpositie op in het AFAS Stadion.