De Bruyne snapt niets van kritiek op ‘aardige gast’: ‘Waar is dat goed voor?’

Raheem Sterling heeft de laatste jaren veel kritiek over zich heen gekregen van de Engelse pers. De aanvaller van Manchester City is vaak onderwerp van gesprek in de Engelse media, waarbij Sterling vaak negatief wordt afgeschilderd. Kevin de Bruyne begrijpt totaal niet waarom Sterling zo vaak wordt aangepakt door de pers in Engeland.

“Raheem is een ongelooflijke speler”, begint de Belgisch international, geciteerd door Sky Sports. “Als hij voor de nationale ploeg van Engeland speelt, weet ik niet wat er gebeurd, maar er is altijd kritiek op hem. Ik snap niet waarom dat zo is. Hij is een hele aardige gast, een vriend van mij. We hebben ook een goede chemie”, aldus De Bruyne.

“We spelen goed samen. En let wel: hij is pas 23 jaar. Ik ken niet veel gasten die zoveel kwaliteiten laten zien in de Premier League op een dergelijke leeftijd. Waarom praten mensen over anderen als ze die personen niet kennen? Waar is dat goed voor? Mensen zijn er snel bij als ze kritiek kunnen leveren, ook als het ongefundeerd is. Social media heeft daar ook aan bijgedragen. Het is makkelijk je mening geven achter een toetsenbord.”