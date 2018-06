Felbegeerde doelman wijst Europese topclubs af en kiest voor PL-laagvlieger

Vicente Guaita gaat zich voegen bij Crystal Palace. De Premier League-club meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat de doelman zich op 1 juli gaat melden bij the Eagles. Op die datum loopt het contract van Guaita bij Getafe af. De keeper, die voor drie jaar tekent, is de eerste zomeraanwinst van manager Roy Hodgson.

De Londenaren melden via de clubsite dat ze verschillende Europese topclubs hebben afgetroefd met de verbintenis van Guaita, die zijn carrière begon bij Valencia. Bij de Spaanse topclub speelde de doelman meer dan honderd wedstrijden alvorens hij vertrok naar Getafe. Vorig seizoen eindigde de 31-jarige Spanjaard met Getafe op de achtste plek in LaLiga.

“We zijn verheugd dat een van de beste doelman van LaLiga naar ons toekomt. Er was veel concurrentie, maar we zijn blij dat we uiteindelijk zijn handtekening binnen hebben”, zegt voorzitter Steve Parish op de clubsite van de Londenaren. “We kijken ernaar uit om Vicente te verwelkomen in ons voorseizoen en we hopen dat hij ons helpt om verder te komen in de Premier League.”