AS Roma betaalt Ajax miljoenen en heeft Kluivert binnen

Justin Kluivert is officieel speler van AS Roma, zo meldt Ajax. De Amsterdammers communiceren dat zij 17,25 miljoen euro ontvangen en dat die transfersom door bonussen en een doorverkooppercentage kan oplopen tot 22,75 miljoen. Kluivert tekent een contract voor vijf jaar in de Italiaanse hoofdstad.

De overgang van Kluivert naar Roma is geen verrassing meer; al weken deden de geruchten dat de jongeling zou gaan tekenen bij Roma. Kluivert zelf was al redelijk snel akkoord met de Italianen, maar de onderhandelingen tussen de clubs verliep iets moeizamer. Roma en Ajax kibbelden onder meer over de verschillende variabelen en een doorverkooppercentage. Eerder in juni landde de aanvaller in Rome en een dag later doorstond hij de medische keuring.

Kluivert, die nog tot medio 2019 vastlag in de Johan Cruijff ArenA, gaat naar verluidt anderhalf miljoen euro per seizoen verdienen, een gage dat per jaar kan oplopen. De jongeling liet eerder tegenover de Volkskrant weten dat hij de houding van Ajax aangaande zijn contract hekelde: “Ik voel me onder druk gezet. Het belangrijkste voor Ajax is dat ik mijn contract verleng. Dan gaat het niet om het voetbal, maar om geld.”

“Door alle speculaties is de emmer vol geraakt. En ik maak de keuze, niet mijn moeder of mijn vader”, stelde Kluivert. Na de mededeling van Kluivert waren veel topclubs geïnteresseerd in de diensten van de flankenflitser. Onder meer Juventus, Internazionale, Barcelona, Tottenham Hotspur en Manchester United werden gelinkt aan de jongeling, maar het bleek al snel dat AS Roma de beste papieren had.