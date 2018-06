Real Betis kan Van der Vaart na betalen van miljoenen uit salarishuis schrappen

Rafael van der Vaart is op 30 juni niet langer speler van FC Midtjylland en dat nieuws wordt ook in Spanje met gejuich ontvangen. AS meldt namelijk dat Real Betis, de club waar de 109-voudig Oranje-international in het seizoen 2015/16 onder contract stond, een fors deel betaalde van de dikke miljoen die Van der Vaart in Denemarken per jaar verdiende.

De Spaanse sportkrant schrijft vrijdag dat los Verdiblancos elke maand veertig procent van het salaris van de middenvelder overmaakten naar Denemarken. Betis sloot deze deal met Midtjylland om Van der Vaart na zijn eerste, en enige, teleurstellende seizoen in het Estadio Benito Villamarín zo snel mogelijk weer van de hand te kunnen doen.

De 35-jarige spelmaker kwam in totaal tot slechts 298 minuten in het groen-wit en kostte Betis naar verluidt aan salaris en andere kosten in totaal vijf miljoen euro. Midtjylland, waar Van der Vaart ook niet uit de verf kwam, lijkt in de hele deal de lachende derde te zijn geweest, aangezien de Deens kampioen volgens AS slechts twintig procent van het maandsalaris van de middenvelder op hoefde te hoesten. De resterende veertig procent zou uit commerciële overwegingen door sponsoren zijn betaald.

Van der Vaart kwam in de afgelopen twee seizoenen voor Midtjylland tot twintig wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists. Ondanks zijn beperkte bijdrage mocht hij onlangs wel een landstitel bijzetten in zijn prijzenkast en de middenvelder, die wordt genoemd bij Telstar en de Deense promovendus Esbjerg fB, wil voorlopig nog van geen stoppen weten: “Ik sta er ook vrij relaxed in. Wil gewoon graag nog een jaartje lekker voetballen”, vertelde hij eind vorige maand aan het Algemeen Dagblad.