Argentinië verwerkt klap: international scheurt kruisband en mist WK

Manuel Lanzini moet het WK aan zich voorbij laten gaan. De Argentijnse voetbalbond bevestigt vrijdag dat de aanvallende middenvelder van West Ham United zijn voorste kruisband heeft gescheurd en zodoende niet kan voetballen op het WK. Het is momenteel nog onduidelijk hoe lang Lanzini moet revalideren van de blessure.

Lanzini raakte tijdens een training van de Argentijnse ploeg geblesseerd aan zijn rechterknie en nu is duidelijk geworden dat de middenvelder lange tijd moet revalideren. De absentie van Lanzini is een flinke streep door de rekening van bondscoach Jorge Sampaoli, die veelvuldig gebruikmaakte van de 25-jarige international.

Vorige week woensdag was Lanzini, viervoudig international, nog van de partij toen Argentinië met 4-0 won van Haïti. De ploeg van Sampaoli is in Rusland een van de favorieten om met de eindwinst aan de haal te gaan. Argentinië begint het WK op 16 juni tegen IJsland. Daarna volgen de confrontaties met Kroatië (21 juni) en Nigeria (26 juni).