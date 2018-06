‘Real Madrid staat open voor vertrek en bepaalt vraagprijs op 200 miljoen’

Donderdag bracht het Portugese Record het nieuws dat Cristiano Ronaldo wil vertrekken bij Real Madrid. Volgens de krant is de sterspeler dermate teleurgesteld over onder meer het uitblijven van een verbeterd contract dat hij weg wil. Vrijdag komt Marca eveneens met het bericht dat er ongekend veel spanning is tussen Ronaldo en de club.

Het kamp van Ronaldo onderhandelde de afgelopen dagen over een verbeterd contract, waarbij het salaris van de Portugees van 21 miljoen euro per seizoen zou moeten worden opgeschroefd. Voorzitter Florentino Pérez zou nu 25 miljoen euro geboden hebben, een gage dat nog met 5 miljoen zou kunnen oplopen door verschillende bonussen.

Ronaldo voelt zich echter niet zo gewaardeerd door Real, aangezien Neymar en Lionel Messi meer verdienen. De Portugees maakte onlangs zijn vertrekwens kenbaar. Voor het eerst in negen jaar zou Real akkoord gaan met een mogelijk vertrek van de veteraan. El Mundo meldt dat Real echter alleen ‘zeer aantrekkelijke’ aanbiedingen in overweging neemt, waarbij het minimum op 200 miljoen euro is vastgesteld.

Ronaldo, die tot medio 2021 vastligt in de Spaanse hoofdstad, heeft een ontsnappingsclausule van een miljard euro, waardoor de Koninklijke veel kan vragen voor de aanvaller. Diverse Spaanse media komen tot de conclusie dat, hoewel Ronaldo vaker in verband is gebracht met een overstap, een transfer dichterbij is dan ooit, mede omdat Ronaldo openlijk speculeerde over een vertrek.