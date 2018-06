Duits toptalent sprak met psycholoog: ‘Ik was niet zo ’cool‘ als iedereen dacht’

Timo Werner maakt zich op voor zijn eerste WK met de nationale ploeg van Duitsland. De 22-jarige spits van RB Leipzig is van ver gekomen, zo geeft de pupil van bondscoach Joachim Löw zelf aan in gesprek met Focus. De dertienvoudig international weet momenteel hoe om te gaan met de druk van de buitenwereld, maar dat was in 2016 wel anders.

Werner zegt namelijk dat hij in december van dat jaar de nodige hulp kreeg van de teampsycholoog van Leipzig na een schwalbe in een duel met Schalke 04. De jonge aanvaller versierde al snel een strafschop, wat na de wedstrijd tot kritiek leidde. “De psycholoog heeft mij één ding duidelijk gemaakt: leg alle mensen die je niet mogen het zwijgen op door een doelpunt te maken”, vertelt Werner.

De spits kreeg ook veel fluitconcerten over zich heen. “Maar ik was niet zo 'cool' als iedereen dacht. Het kwam allemaal hard aan. Gelukkig had ik iemand die me heeft geleerd hoe er mee om te gaan”, vervolgt de international, die nu minder druk voelt. “Zelf weet ik dat het om het elftal gaat en niet om mij persoonlijk. Daarom kan ik er wel mee omgaan.”