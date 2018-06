Ibrahimovic rouwt om WK-absentie: ‘Ze claimen dat ze beter zijn zonder mij’

Zlatan Ibrahimovic is deze maand niet aanwezig op het WK. De spits van Los Angeles Galaxy liet meerdere keren doorschemeren dat hij mogelijk terug zou keren naar de nationale ploeg van Zweden, maar dit leek na het beëindigen van zijn interlandloopbaan in 2016 nooit een serieuze optie. Toch baalt Ibrahimovic lichtelijk dat hij in Rusland niet op het veld staat.

“Het WK is het grootste feest in het voetbal. De beste spelers zijn erbij. Zlatan is er niet bij, dat had wel gemoeten”, lacht Ibrahimovic in gesprek met verschillende Amerikaanse media. “Ze (de Zweedse media, red.) claimen dat ze (de nationale ploeg van Zweden, red.) beter zijn zonder mij. Dus daarom geloof ik ze ook altijd”, is de routinier cynisch. “Het is typisch de mentaliteit van de Zweedse media. Ik heb nu eenmaal niet een typisch Zweedse naam."

“Mijn houding en gedrag zijn ook niet typisch Zweeds. En toch ben ik de topscorer aller tijden van Zweden. Toch heb ik gewonnen wat ik heb gewonnen. Toch heb ik gespeeld bij Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United en Galaxy. Dus als ik zogenaamd niet weet hoe ik in een collectief moet spelen, waarom heb ik dan bij de grootste clubs ter wereld gespeeld? En heb ik altijd gewonnen? Ik weet hoe ik moet winnen, geloof me. En dat (winnen, red.) doe ik ook goed.”