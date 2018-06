‘AS Roma schrikt van vraagprijs Ajax en identificeert alternatief’

AS Roma lijkt dicht bij de komst van Justin Kluivert en als het aan technisch directeur Monchi ligt, is de jonge vleugelaanvaller niet de enige speler die Ajax deze zomer inruilt voor i Giallorossi. De Romeinen hebben hun oog eveneens laten vallen op Hakim Ziyech, die na twee seizoenen in de Johan Cruijff ArenA te kennen heeft gegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

In tegenstelling tot Kluivert ligt Ziyech echter nog langer vast dan tot medio volgend jaar en Ajax is niet van plan om de spelmaker voor een vriendenprijsje te laten gaan. Leggo meldt vrijdag dat directeur voetbalzaken Marc Overmars 40 tot 45 miljoen euro wil zien voor het tot medio 2021 doorlopende contract van de spelmaker, die over een paar dagen met Marokko aan het WK in Rusland begint.

Dit bedrag is Roma volgens de Italiaanse krant te gortig en de verliezend halvefinalist van de Champions League heeft naar verluidt ook al een alternatief op het oog voor Ziyech. Als het niet lukt om Ajax water bij de wijn te laten doen, komt Wahbi Khazri in beeld. De 27-jarige international van Tunesië speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor het Franse Stade Rennes en is officieel nog eigendom van het naar de League One gedegradeerde Sunderland. Daar ligt hij nog vast tot medio 2020.

Het belooft hoe dan ook een drukke zomer te worden voor Monchi, aangezien de Spaanse sportbestuurder nog zou denken aan de komst van Domenico Berardi van Sassuolo, die eventueel eerst gehuurd zou kunnen worden. Diego Laxalt is daarnaast in beeld om bij Genoa opgehaald te worden als back-up voor Aleksandar Kolarov, terwijl Bruno Peres en Juan Jesus op hun beurt begeerd worden door Torino. Verschillende grote clubs, waaronder Real Madrid en Liverpool, trekken verder aan doelman Alisson Becker.