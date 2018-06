Evans verlaat WBA en blijft in PL actief: ‘Deze kans kon ik niet weigeren’

Jonny Evans is speler van Leicester City, zo meldt de club uit de Premier League vrijdagochtend via de officiële kanalen. De verdediger komt over van West Bromwich Albion, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de hoogste Engelse klasse. Door de degradatie pikken the Foxes de stopper door een geactiveerde clausule voor ongeveer vier miljoen euro op.

Evans, die inmiddels meer dan 250 wedstrijden in de Premier League achter de rug heeft, speelde de laatste drie jaar bij West Bromwich Albion. De international van Noord-Ierland stapt nu over naar Leicester City, waar hij een contract voor drie jaar heeft getekend. “Het is geweldig om me bij deze club aan te sluiten, ik ben blij dat alles nu klaar is”, reageert Evans op de site van zijn nieuwe werkgever.

“Toen deze kans zich aandiende, was het eentje die ik niet kon weigeren. Het is een ambitieuze club met ambitieuze eigenaren. Ik hoop dat ik de ploeg veel kan bieden.” Manager Claude Puel is verheugd met de komst van de routinier: “Jonny is een speler met geweldig veel ervaring in de Premier League, dus dat hij zich aansluit bij de club, is fantastisch nieuws. Hij is een winnaar en een leider. Ik ben blij hem te kunnen verwelkomen.”