Van Marwijk betaalt technische staf uit eigen zak: ‘Ze zijn niet bang voor mij’

Bert van Marwijk bereidt zich als bondscoach van Australië momenteel voor op het WK. De Nederlander doet dat met zijn technische staf die hij uit eigen zak betaalt. De Australische voetbalbond wilde niet meewerken aan de komst van de assistenten, waardoor Van Marwijk zich genoodzaakt voelde om zelf in de buidel te tasten.

De bond stelde dat de staf bij de nationale ploeg van Australië voldeed, maar Van Marwijk, die in januari werd aangesteld, wilde enkele bekenden meenemen. "Als je in korte tijd een team moet smeden, moet ik werken met mensen die mij kennen. Ze moeten me in de ogen kijken en begrijpen wat ik bedoel", wordt Van Marwijk geciteerd door de Sydney Morning Herald.

"Ik kan me geen communicatieproblemen veroorloven. Je hebt tijd nodig om elkaar te leren kennen en die tijd heb ik niet." Van Marwijk heeft onder anderen Mark van Bommel, Jurgen Dirkx en Taco van den Velde meegenomen. "Ik heb ze nodig, want ze weten hoe ik werk en hoe ik wil werken. Ze nemen zelf initiatief en zijn niet bang voor mij. Ik weet dat ik ze kan vertrouwen."