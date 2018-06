Juventus legt miljoenen op tafel voor mogelijke opvolger van Buffon

Mattia Perin speelt de komende tijd voor Juventus, zo maakt de Italiaanse landskampioen via de officiële kanalen wereldkundig. De doelman, die overkomt van Genoa, tekent voor vier seizoenen bij la Vecchia Signora. De 25-jarige sluitpost kost twaalf miljoen euro, een bedrag dat via variabelen nog met drie miljoen kan oplopen.

Perin, die naar verluidt een jaarsalaris van tweeënhalf miljoen euro per seizoen gaat verdienen, moet bij Juventus de concurrentiestrijd aangaan met onder anderen Wojciech Szczesny, die na het vertrek van Gianluigi Buffon de voornaamste kandidaat is om onder de lat plaats te nemen. Perin gaf eerder al aan dat hij graag de transfer naar de Italiaanse grootmacht wilde maken.

"Niet iedereen staat zomaar in de belangstelling van Juventus, dus daar ben ik trots op. Ik weet dat ik bij Juventus, net als bij alle grote clubs, een geweldige doelman tegen zal komen en zal moeten strijden voor mijn plek. Daar ben ik klaar voor. Ik zal me elke dag in het zweet werken, proberen om beter te worden en om de coach hoofdpijn te bezorgen. Het zal een belangrijk jaar worden", aldus de Italiaans international, die bij Genoa nog tot medio 2019 vastlag.