‘Sorry, maar dit is de meest overschatte doelman in het mondiale voetbal’

Engeland won donderdagavond de uitzwaaiwedstrijd op Elland Road door Costa Rica met 2-0 te verslaan. Hoogtepunt van de confrontatie tussen de twee landen was de heerlijke knal van Marcus Rashford. De aanvaller van Manchester United schoot het leer na dertien minuten snoeihard achter Keylor Navas. Lee Dixon vond de poeier echter houdbaar.

De doelman van Real Madrid en de nationale ploeg van Costa Rica behoort zeker niet tot de beste doelmannen ter wereld, aldus de voormalig verdediger van onder meer Arsenal. "Sorry, maar dit is de meest overschatte doelman in het mondiale voetbal. Hij heeft deze bal er gewoon in laten vallen", aldus Dixon bij ITV. "Het is een geweldige knal, maar hij had deze moeten redden."

Dixon heeft veel bewondering voor de actie van Rashford, die hij beschouwt als een van de grootste talenten ter wereld. "Hij lijkt echt een compleet andere speler als hij op deze positie speelt, hij wil gewoon altijd voorin spelen. Als hij Gareth Southgate (bondscoach, red) nu geen hoofdpijn heeft bezorgd, dan zal hij dat nooit doen, want hij móét spelen. Hij was geweldig."

In de tweede helft tussen de confrontatie tussen Engeland en Costa Rica viel er weinig meer te beleven in Leeds. Een kwartier voor tijd kregen de Engelse fans nog een tweede goal te zien. Invaller Dele Alli bediende de eveneens ingevallen Danny Welbeck, die de tweede treffer maakte. Engeland start het WK op 18 juni tegen Tunesië. De andere landen in de poule zijn België en Panama.