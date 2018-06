Gudde: ‘Jong Ajax speelde op vrijdag soms met zeven andere spelers’

Vanaf komend seizoen mogen beloftenteams van profclubs in de Jupiler League, Tweede Divisie en Derde Divisie alleen nog maar spelers opstellen die jonger zijn dan 24 jaar en daar kan Eric Gudde zich goed in vinden. De directeur van de KNVB begrijpt de stengere regelgeving van de bond, nadat clubs het afgelopen seizoen zijn gaan klagen.

"Talentontwikkeling gaat boven alles". benadrukt Gudde in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat spelers die ouder zijn en die buiten de boot vallen bij een eerste elftal niet meer spelen, dat is dan maar zo. Ze kunnen ook oefenduels organiseren voor die spelers."

Met name bij kampioen Jong Ajax kwamen veel spelers uit het eerste elftal aan spelen toe in de Jupiler League en dat was tegen het zere been van de concurrenten. "Jong Ajax speelde op vrijdag soms met zeven andere spelers dan op maandag. Dan kan ik begrijpen dat er clubs gaan klagen”, aldus Gudde.