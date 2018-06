Bekritiseerde Pogba de hemel in geprezen: ‘Vieira is niet zo goed als hij’

Paul Pogba is in ieder geval qua technische kwaliteiten beter dan Arsenal-legende Patrick Vieira, stelt Laurent Blanc. De Fransman, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met het trainerschap bij Chelsea, zegt op de site van FIFA dat de middenvelder van Manchester United zeker nog kan groeien als voetballer. Blanc vindt alle kritiek op Pogba wat overdreven.

"Ik denk dat hij een nieuwe speler is. Laten we niet vergeten dat hij jong is, dus ik denk dat hij nog steeds ruimte heeft om te verbeteren", zegt de voormalig bondscoach van Frankrijk. "In mijn generatie hadden we indrukwekkende spelers qua fysiek, zoals Patrick Vieira. Technisch gezien was Patrick echt goed. Maar hij is niet zo goed als Pogba, vooral als het gaat om aanvallen."

"Als hij zijn fysieke potentieel en zijn techniek kan optimaliseren, zal hij veel kunnen gaan scoren. Hij heeft een voorsprong op andere spelers qua fysieke kracht, het zal op een bepaald moment in het spel het verschil maken. In de komende jaren denk ik dat, als Pogba geen ernstige blessureproblemen krijgt, hij een van de belangrijkste spelers zal zijn voor Frankrijk en ook zijn club", besluit Blanc.